Após cinco sessões de baixa, dólar fecha em alta moderada, mas com giro fraco

O mercado de câmbio manteve um baixo giro de negócios à tarde, o que favoreceu a alta do dólar em meio a algumas compras para realização de lucros, de acordo com o gerente da mesa de derivativos de uma gestora de recursos. A queda acumulada de 3,64% na semana passada atraiu compradores, sobretudo quando foram divulgados os déficits recordes do Governo Central em novembro e no acumulado do ano até o mês passado, afirmou.

De acordo com a fonte, na terça-feira, 27, o giro financeiro poderá melhorar com a volta à normalidade dos mercados de ações, commodities e títulos dos Estados Unidos e Europa, que fecharam nesta segunda-feira, 26, por causa do feriadão de Natal.

O déficit do Governo Central em novembro somou R$ 38,356 bilhões – maior que a mediana das projeções do mercado, de R$ 35,6 bilhões. No ano até novembro, o déficit do Governo Central somou R$ 94,158 bilhões – pior da série histórica iniciada em 1997. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 54,107 bilhões.

“Esses dados são fator de cautela e atraíram a atenção. Mas, com o giro baixo hoje, após fortes quedas acumuladas na esteira de pesados ingressos de fluxo financeiro na semana anterior, as compras refletiram, de fato, um movimento de realização de lucros”, disse o mesmo gerente.

No fechamento, o dólar à vista estava em alta de 0,21%, aos R$ 3,2771. O volume total negociado somou cerca de US$ 428,32 milhões. Já o dólar futuro para janeiro de 2017 terminou com ganho de 0,21%, aos R$ 3,2840. O giro movimentado correspondeu a menos de 20% do habitual e somou cerca de US$ 2,62 bilhões.

