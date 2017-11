Após almoço com governadores, Temer vai a encontro com Maia

O presidente Michel Temer deixou nesta tarde de quarta-feira, 22, o Palácio do Alvorada a caminho do Palácio do planalto, após almoço com governadores. Anteriormente, assessoria de imprensa do Planalto havia informado que Temer permaneceria no Alvorada para uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, às 15 horas. O encontro, entretanto, acontecerá no Planalto.

Os governadores, que ouviram apelos pela aprovação da reforma da Previdência, deixaram o Alvorada sem falar com a imprensa. A única que deu declarações no fim do encontro foi a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP-PR), que é esposa do ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Cida afirmou que Temer pediu apoio dos governadores junto às bancadas para garantir os 308 votos necessários para aprovar a Previdência ainda este ano e, segundo ela, houve consenso entre os governadores presentes. “Acredito que os governadores vão apoiar, o Brasil vive um momento diferente e nós sabemos que as reformas são importantes para o Brasil independente de eleição”, afirmou.