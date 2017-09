Após 7 pregões seguidos em queda, dólar sobe com entrada de importadores

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, 11, após inverter a queda e subir durante a tarde diante da entrada massiva de fluxo de importadores, além de um movimento técnico de zeragem de posições, de acordo com profissionais do mercado. Pela manhã, a moeda americana operou em leve baixa em meio a um cenário externo mais tranquilo, expectativa com a votação da reforma da Previdência em outubro.

Após sete pregões seguidos de queda, o dólar avançou depois de encontrar suporte no patamar de R$ 3,08. De acordo com o diretor da Correparti, Ricardo Gomes da Silva, não houve movimento comprador pela manhã, uma vez que o importador operou na expectativa para ver qual leitura o mercado faria em relação aos acontecimentos políticos do final de semana, com destaque para a prisão do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saud, da J&F. “Depois que o importador viu que o otimismo manteve o dólar no patamar dos R$ 3,08, ele encontrou espaço para compra”, destacou o diretor.

O movimento de compra levou a moeda americana até o patamar de R$ 3,10. “No entanto, este nível não deve ser facilmente ultrapassado porque abre espaço para venda de exportador”, explicou Gomes da Silva, acrescentando que este é um patamar considerado confortável pelos investidores.