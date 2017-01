Apetite de investidor estrangeiro garante alta de 0,82% da Bovespa

A Bovespa fechou em alta de 0,82% nesta terça-feira, 17, b atingiu 64.354,33 pontos, maior patamar desde 31 de outubro, uma semana antes da eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Os ganhos do dia foram determinados pela expressiva valorização das ações dos bancos – grupo de maior peso na composição do Índice Bovespa. Ao longo do dia, o rali dos bancos acabou por contagiar outros papéis, levando a bolsa a renovar sucessivas máximas até a última hora de negócios.

O preceito de que “contra fluxo não há argumento” voltou a ser usado hoje nas mesas de operações para justificar o bom desempenho da Bovespa, que minimizou as quedas das bolsas norte-americanas ou qualquer cautela com o cenário doméstico. O argumento concreto está nas parciais do saldo de investimentos estrangeiros que a Bovespa divulga diariamente. Em janeiro, até a última sexta-feira (13), os “gringos” haviam trazido R$ 2,4 bilhões à bolsa brasileira, uma cifra considerada excepcional, principalmente para um mês tradicionalmente mais fraco.

LEIA TAMBÉM: Etanol sobe em 20 Estados e no DF e cai em 6 na semana

Boa parte dos analistas atribuiu a alta dos papéis de bancos à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada pela manhã. “Houve a leitura de que a ata sinalizou que poderá haver novo corte de 0,75 ponto porcentual na taxa Selic na reunião do Copom em fevereiro”, disse Roberto Indech, analista da Rico Corretora. Os destaques no segmento financeiro ficaram por conta de Itaú Unibanco PN (+2,69%), Bradesco PN (+2,86%) e Santander Brasil Unit (+2,27%).

Depois de cinco altas consecutivas, as ações da Vale passaram por um ajuste significativo, que também foi absorvido pelo comportamento comprador dos investidores. Vale ON e PNA recuaram 3,93% e 1,96% respectivamente, acompanhando suas pares no exterior, que cederam terreno após a desvalorização do minério de ferro no mercado à vista chinês.

As ações da Petrobras, por sua vez, foram influência positiva ao longo do dia, mas trouxeram alguma instabilidade no final dos negócios. Petrobras PN teve alta de 0,44%, enquanto Petrobras ON inverteu o sinal nos últimos minutos e caiu 0,44%. O volume de negócios totalizou R$ 7,07 bilhões. Com a alta de hoje, o Ibovespa passa a contabilizar ganho de 6,85% em janeiro e de 66,86% em 12 meses.

LEIA TAMBÉM: Cafeicultores do ES têm perda de R$ 3,5 bilhões