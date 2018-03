Apenas Walmart e Cencosud pioram vendas entre 20 maiores supermercados

Dois dos quatro maiores grupos no setor de supermercados brasileiro, Walmart e Cencosud foram os únicos a registrarem queda de faturamento em 2017 no grupo das vinte principais empresas do setor, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 19, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Com faturamento bruto de R$ 28,2 bilhões no ano passado, o Walmart teve queda de 4,2% nas vendas ante o ano anterior. Já o Cencosud faturou R$ 8,5 bilhões no ano, queda de 5,5%.

O desempenho contrasta com o registrado pelos outros principais representantes do setor de supermercados. As vinte maiores empresas do País cresceram 4,3% no ano, faturando R$ 187,4 bilhões. Os líderes, Carrefour e Grupo Pão de Açúcar (GPA), também cresceram no ano. O faturamento bruto do Carrefour chegou a R$ 49,653 bilhões em 2017, alta de 7,2% enquanto o do GPA atingiu R$ 48,439 bilhões, expansão de 7,7%.

O Walmart vive um período turbulento para as operações. Após fechamentos de loja em 2016, o grupo vem investindo em reformas de seus hipermercados, formato de loja que perdeu espaço no consumo brasileiro frente ao crescimento do “atacarejo”. Conforme reportou o jornal O Estado de S.Paulo, a rede busca um sócio minoritário para reerguer sua subsidiária brasileira, que vem acumulando resultados negativos nos últimos anos.

Já o Cencosud enfrenta mudanças em sua diretoria: a companhia confirmou à imprensa há poucos dias que seu presidente no Brasil, Cristián Gutierrez, estava deixando o posto. O diretor de Finanças, Sebastián Los, assume interinamente.