Apenas 2 entre 9 grupos tiveram redução de preços no IPCA de dezembro

Apesar da aceleração da inflação na passagem de novembro para dezembro, dois entre nove grupos tiveram reduções de preços no último mês, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os gastos com Habitação recuaram 0,40% em dezembro, enquanto as despesas com Comunicação diminuíram 0,11%.

Por outro lado, os preços subiram em Alimentação e bebidas (0,54%), Transportes (1,23%), Saúde e cuidados pessoais (0,40%), Despesas pessoais (0,42%), Educação, (0,15%), Vestuário (0,84%) e Artigos de residência (0,03%).

No grupo Vestuário, os destaques foram os itens roupa masculina (1,27%), roupa infantil (1,05%), roupa feminina (0,71%) e calçados (0,69%).