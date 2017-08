Ao lado de Temer, presidente do Instituto AçoBrasil faz críticas ao governo

O presidente do Conselho Diretor do Instituto AçoBrasil, Alexandre de Campos Lyra, afirmou nesta terça-feira, 22, durante discurso cerimônia de abertura do Congresso AçoBrasil 2017, que o presidente Michel Temer está tentando melhorar a economia, mas destacou que ainda há muitos problemas a serem enfrentados e fez algumas críticas a medidas tomadas pelo governo. O presidente Michel Temer está no palco e fará um discurso no evento.

Lyra fez ainda criticas à revisão da meta e disse que é preciso “quebrar o ciclo de que para se diminuir o déficit publico se onera o setor privado”. Lyra destacou a necessidade de o governo implementar as reformas, mas afirmou que “o grande desafio precisa ser enfrentado: fazer a atividade industrial a crescer”.

LEIA TAMBÉM: Construções de moradias iniciadas caem 5,5% maio ante abril nos EUA

Lyra ainda falou em “concorrência predatória” e citou os países asiáticos. “O que a China produz em 15 dias é o que o Brasil produz em um ano”, afirmou. Temer vai à China na próxima semana para reunião bilateral e participar do encontro dos Brics. O presidente do AçoBrasil classificou como cenário de “guerra internacional”, disse que a saída é investir na exportação, “dado que a recuperação do mercado interno é muito lenta”. Segundo ele, simulações indicam que o Brasil vai recuperar o nível de vendas de 2013 somente em 2028. “Considerando projeções otimistas.”