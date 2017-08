Anfir: emplacamento de implementos rodoviários cai 17,95% entre janeiro e julho

O volume de implementos rodoviários emplacados de janeiro a julho de 2017 está 17,95% abaixo do total vendido ao mercado no mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 7, a indústria entregou 30,712 unidades ante 37.430 produtos no mesmo período de 2016.

Alcides Braga, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), diz que o ritmo dos negócios poderia ser mais elevado se houvesse uma política de incentivo para a recuperação da economia.

O mercado de Reboques e Semirreboques apresentou queda de 12,19% de janeiro a julho de 2017. No período foram emplacados 12.912 produtos ante 14.704 no mesmo período do ano passado, com cinco segmentos apresentando variação positiva: Baú Carga Geral, Transporte de Toras, Baú Frigorífico, Baú Lonado e Tanque Alumínio.