Aneel aprova agrupamento de cinco distribuidoras da CPFL a partir de janeiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o agrupamento das áreas de concessão de cinco concessionárias de distribuição da CPFL. A partir de 1º de janeiro, uma nova empresa vai reunir as áreas de concessão da CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Santa Cruz.

A nova companhia resultante do agrupamento será a CPFL Santa Cruz, com atuação em 39 municípios do interior de São Paulo, três de Minas Gerais e três do Paraná. A data de reajuste tarifário será 22 de março, a exemplo do que já era feito com as cinco distribuidoras que foram reunidas. A CPFL terá 180 dias para concluir a unificação dos contratos de energia após o agrupamento.

LEIA TAMBÉM: Meirelles diz que dados do IBGE confirmam que desemprego está caindo

A fusão deve gerar uma redução de custos e ganhos de eficiência para o grupo CPFL, disse o relator da proposta, diretor Tiago de Barros Correia. “É um movimento de consolidação que reduz custos e traz escala para o grupo. Os clientes podem esperar mais qualidade no serviço. Já o mercado deve ter resultados econômicos melhores”, disse.