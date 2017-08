Aneel abre audiência pública para leilão de 4.919 km de linhas de transmissão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 29, a realização de audiência pública para colher sugestões para o edital do leilão de 4.919 km de linhas de transmissão, obras que deverão ser construídas em diversos Estados do País a partir de 2018. Os investimentos previstos nessas obras chegam a R$ 8,8 bilhões, com geração de 17.980 empregos diretos.

A audiência vai ocorrer entre 31 de agosto e 29 de setembro. O edital deverá ser publicado no dia 26 de outubro. O leilão está previsto para o dia 15 de dezembro. Já a assinatura dos contratos de concessão ocorrerá em 9 de março de 2018.

Os projetos foram divididos em 11 lotes de linhas. Os prazos de conclusão das obras variam de 36 a 60 meses, dependendo de cada lote. O maior número de linhas está previsto para o Pará e Tocantins, com investimentos de R$ 2,773 bilhões e criação de 5.547 empregos. O segundo maior pacote de redes será erguido no Paraná, com investimentos da ordem de R$ 2,017 bilhões e geração de 4 mil empregos diretos.