André Moura diz que votação do projeto de lei que altera a meta será dia 29

O governo acertou com parlamentares da Comissão Mista de Orçamento (CMO) a votação do projeto de lei que muda as metas fiscais de 2017 e 2018 na próxima terça-feira na comissão. A ideia é que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), convoque para o mesmo dia uma sessão do Congresso Nacional para votar a alteração, de acordo com o líder do governo no Congresso Nacional, André Moura (PSC-SE).

“Fechamos o cronograma com prazo de apresentação de emendas até sexta, para votar o projeto dia 29”, afirmou o deputado, depois de reunião entre os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, com parlamentares da comissão.

LEIA TAMBÉM: Bancários definem plano para exigir compromisso contra retirada de direitos

O projeto de lei muda a meta primária deste e do próximo ano, ampliando o déficit a ser perseguido de R$ 139 bilhões em 2017 e R$ 129 bilhões em 2018 para R$ 159 bilhões em cada ano. Para conseguir votar a alteração antes do dia 31, quando tem que enviar a lei de Orçamento de 2018, o governo se comprometeu a enviar um segundo projeto de lei revertendo pontos que foram vetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018. O texto deverá ser enviado até quinta-feira.