Anatel: 86% dos domicílios de SP e região estão preparados para TV digital

A maioria da população de São Paulo e Região Metropolitana já está preparada para o desligamento do sinal da TV Analógica. De acordo com dados divulgados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atualmente, 86% das residências estão aptas para receber o sinal digital.

Os dados foram obtidos a partir de levantamento feito pelo Ibope a pedido da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD). Foram 1.078 entrevistas em São Paulo e 1.652 nos municípios vizinhos, na área urbana e na zona rural.

LEIA TAMBÉM: Alemanha diz que BCE esgotou maior parte de sua política monetária

O prazo estabelecido para o desligamento do sinal analógico na região é 29 de março. Até lá, é preciso que o sinal chegue a 93% da população. Se o sinal fosse desligado hoje, 8% da população ficaria sem o sinal digital, de acordo com projeção do Ibope.

Segundo a pesquisa, 95% da população de São Paulo já ouviu falar em sinal digital de TV; nas cidades vizinhas, o índice é de 98%. Ainda segundo a pesquisa, a maioria sabe que a TV analógica será desligada – 87% na capital e 88% nos demais municípios.

A EAD foi criada pelas empresas de telecomunicações que venceram o leilão da faixa de 700 MHz para viabilizar a transição para o modelo analógico para o digital. A entidade também é a responsável por adotar medidas para evitar interferência entre os sinais do 4G e da TV digital e realocar os canais.

LEIA TAMBÉM: Minirreforma trabalhista é 'grande presente de Natal', diz Padilha

O desligamento da TV digital já foi feito no município de Rio Verde, em Goiás, e no Distrito Federal. A faixa ocupada pelos canais de TV e UHF atualmente será desocupada para que seja possível oferecer internet banda larga em alta velocidade.