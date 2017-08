Ambev abre programa de trainee e Ministério da Agricultura tem vagas temporárias

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriu edital para preencher 300 vagas temporárias na área de Medicina Veterinária, com salário de R$ 6.710,58. Do total das vagas, 20% estão reservadas para negros. Os contratos terão duração de um ano, com possibilidade de prorrogação para mais um ano.

Os aprovados passarão por 10 meses de treinamento em praticamente todas as áreas da cervejaria. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e podem ser feitas pelo site www.queroserambev.com.br .

As vagas para veterinários estão espalhadas por todo o País, nas seguintes localidades: Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os candidatos terão de passar por uma prova e análise do currículo profissional. As inscrições custam R$ 100 e podem ser feitas entre 14 e 20 de agosto pelo site www.esaf.fazenda.gov.br.

A Petrobras Distribuidora abriu inscrições para seu primeiro hackathon, uma espécie de maratona para desenvolver soluções digitais inovadoras. Doze equipes selecionadas devem se dedicar integralmente à criação de um aplicativo móvel, entre 30 de setembro e 1º de outubro, em um hostel no Rio de Janeiro (RJ). Os prêmios são de R$ 40 mil para o primeiro lugar, R$ 16 mil para o segundo e R$ 8 mil para o terceiro. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de setembro e devem ser feitas pelo site www.br.com.br/hackathon.

Para quem trabalha com programação, a norte-americana Crossover organizará um “torneio de contratação” no Rio de Janeiro, no dia 26 de agosto. Aos 50 vencedores da competição, serão oferecidos empregos de engenharia de software em empresas dos Estados Unidos. Os selecionados trabalharão remotamente e receberão salários entre R$ 187 mil e R$ 321 mil ao ano. Os interessados em participar do torneio devem se inscrever gratuitamente no evento do Eventbrite (www.eventbrite.com).

Universitários das áreas de Administração ou Economia podem se candidatar a estágio no Banco Pine, instituição financeira especializada em grandes empresas. A vaga fica na cidade de São Paulo e a seleção segue até o próximo dia 5 de setembro no site da Page Talent (www.pagetalent.com.br/Vagas/Details/89).