Alta na exportação e importação mostra retomada do crescimento, diz ministro

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, comemorou o resultado recorde da balança comercial no primeiro semestre. Em vídeo, ele ressaltou que o superávit de US$ 36,219 bilhões permitiu a revisão da projeção oficial para o ano, divulgada nesta segunda-feira, 3, pela pasta, que passou de US$ 55 bilhões para US$ 60 bilhões.

“O aumento nas exportações e importações mostra a clara retomada do crescimento econômico do Brasil. Estamos trabalhando para gerar empregos”, afirmou o ministro, que está em Madri, na Espanha.

A balança comercial brasileira encerrou o primeiro semestre com superávit de US$ 36,219 bilhões, o melhor resultado para o período da série histórica, que tem início em 1989. O montante foi alcançando principalmente com a alta de 19,3% nas exportações. As importações cresceram 7,3% no mesmo período.