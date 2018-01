Alívio no câmbio abre espaço para taxas futuras de juros fecharem em baixa

Os juros futuros de longo prazo fecharam o dia em leve queda, enquanto os demais prazos terminaram a sessão regular com taxas perto dos ajustes anteriores. O principal vetor dos negócios do mercado de juros nesta segunda-feira, 8, conforme os profissionais da renda fixa, foi o câmbio. As taxas acompanharam o movimento do dólar ante o real desde cedo e quando a moeda americana zerou os ganhos no começo da tarde e passou a oscilar perto da estabilidade houve espaço para as taxas futuras começarem a cair.

No fim da sessão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 estava em 6,810%, de 6,795% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2020 passou de 7,99% para 7,98%. A taxa do DI para janeiro de 2021 caiu de 8,89% para 8,86%. A taxa do DI para janeiro de 2023 encerrou em 9,74%, de 9,79% no ajuste anterior.

“Boa parte do movimento do DI teve como proxy o dólar, que no fim da manhã começou a perder força no mundo”, afirmou o economista da Infinity Asset Jason Vieira.