Alckmin: SP fará consulta para ter posto de combustível nos trechos do Rodoanel

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), informou que será realizada, em setembro, uma consulta pública para ter em cada um dos trechos do Rodoanel um ponto de combustível e serviços. O governador, que participou na manhã desta terça-feira, 15, da Feira e do Fórum Internacional de Postos de Combustíveis, Equipamentos, Lojas de Conveniência e Food Service, lembrou dos trechos do Rodoanel que já estão prontos e disse que o que falta para entregar até metade do ano que vem é o trecho Norte.

“Teremos um grande serviço a cada 45 quilômetros. Teremos um no norte, um no leste, um no sul e um no oeste”, acrescentou Alckmin.

O governador também abordou durante a abertura da feira alguns tópicos da economia. Segundo ele, a reforma tributária vai ajudar a diminuir a “judicialização absurda” que existe no Brasil. “É um grande passo a reforma tributária”, afirmou.