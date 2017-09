AGC rompe acordo de acionista da Cemig

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informa que sua acionista AGC Energia rompeu unilateralmente o acordo de acionistas com o Estado de Minas Gerais. Com isso, a partir de hoje, a AGC Energia, que detém 6,70% do capital da elétrica, está apta a negociar suas ações da Cemig em bolsa de valores e/ou mercado de balcão. A informação foi enviada para a empresa pela AGC Energia, que encaminhou ofício de notificação de resilição do acordo, e não traz mais detalhes sobre a decisão.