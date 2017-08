Aécio diz que enviará ao Planejamento proposta para BNDES financiar Cemig

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou, por meio de nota, que vai enviar uma proposta de Medida Provisória (MP) ao Ministério do Planejamento ainda nesta segunda-feira, 21, para permitir que o BNDES financie a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O objetivo do parlamentar é tentar evitar o leilão no qual será oferecida a concessão de quatro hidrelétricas operadas atualmente pela estatal de energia, previsto para o próximo mês.

“Estamos fazendo um esforço enorme na busca de uma saída que seria a própria Cemig adquirir essas usinas com financiamento do BNDES, que seria pago ao longo do tempo com a própria geração de receitas dessas usinas. Alguns anos atrás, em 2012, a presidente Dilma (Rousseff) editou uma medida provisória que impedia a Cemig de fazer a renovação da concessão dessas usinas, que estava inclusive prevista em contrato, e, a partir daí, estamos vivendo esse imbróglio, estamos vivendo esse conflito”, diz o texto do tucano.

LEIA TAMBÉM: Sem reajuste, servidores ameaçam parar

Na nota, Aécio conta que conversou com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, para tratar da MP. Além disso, ele disse que esteve reunido nesta segunda com o presidente da Cemig, Bernardo Alvarenga, o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), o secretário da Fazenda do Estado, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, e outros técnicos “para buscar ainda uma alternativa para que o leilão marcado para o mês de setembro não ocorra nos termos em que está colocado”.