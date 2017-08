Aécio defende proposta ao ministro do Planejamento para que BNDES financie Cemig

“O ministro solicitou que a Cemig apresente o quanto antes uma proposta formal, oficial, o que ainda não ocorreu, para análise dos técnicos do governo. Solicitei ao ministro que recebesse o presidente da Cemig, Bernardo Alvarenga, com quem estive também e ele poderá detalhar essa proposta”, afirmou Aécio após o encontro com Dyogo.

Com a iniciativa, o objetivo do tucano é tentar evitar o leilão no qual será oferecida a concessão das usinas Jaguara, São Simão e Miranda e Volta Grande, operadas atualmente pela estatal de energia, previsto para o próximo mês. Segundo Aécio, as usinas representam cerca de 50% do parque gerador da empresa de energia.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) esteve reunido com o ministro Dyogo Oliveira (Planejamento) nesta segunda-feira para defender uma Medida Provisória (MP) que permita ao BNDES financiar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A assessoria de imprensa do parlamentar esclareceu que a proposta será apresentada formalmente pelo presidente da Cemig, Bernardo Alvarenga, com quem Aécio também conversou mais cedo.

Mais cedo, por meio de nota, Aécio antecipou que a MP que será apresentada ao Ministério do Planejamento vai sugerir que a própria Cemig adquira as usinas com financiamento do BNDES, que seria pago ao longo do tempo com a própria geração de receitas dessas usinas.

Aécio já havia conversado duas vezes com o presidente Michel Temer para tentar cancelar o leilão nos últimos dias. Ao relicitar as usinas, envolvidas em uma disputa jurídica entre o governo federal e a estatal, a União conta com ao menos R$ 11 bilhões com o pagamento de bônus de outorga desembolsados por quem arrematar as hidrelétricas.

LEIA TAMBÉM: Indústria perde R$ 27 bi por falta de segurança