Acionistas da Prumo tentam fechar capital

Acionistas controladores da Prumo Logística (ex-LLX, de Eike Batista) protocolaram ontem a documentação relativa à oferta pública de aquisições de ações (OPA) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na BM&FBovespa, no valor de R$ 10,51 por ação. Em novembro, os acionistas tinham aprovado em assembleia a saída da companhia do segmento especial de listagem do Novo Mercado da Bolsa. Foi aprovado, ainda, o cancelamento de registro da companhia na categoria A, que permite a emissão de ações.