Acesso à internet sobe de 51% para 54% dos lares no País, mostra estudo

O acesso à internet teve um leve crescimento no Brasil entre os anos de 2015 e 2016, conforme mostra pesquisa divulgada nesta terça-feira, 5, pelo Comitê Gestor da Internet.

O levantamento mostra que 54% dos domicílios do País (36,7 milhões de lares) tinham alguma conexão à internet no ano passado, o que representa um avanço frente aos 51% do ano anterior.

A banda larga fixa é o tipo de conexão mais popular, com um total de 23 milhões de residências conectadas. Em seguida vem a banda larga móvel, com 9,3 milhões, e o acesso por celulares, com 4,4 milhões.