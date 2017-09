Abradee: expectativa é de crescimento, mas PIB mostra que retomada é tímida

Há uma expectativa muito grande do setor produtivo quanto ao fim da recessão, mas o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre mostra que o crescimento ainda é muito tímido. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Nelson Fonseca Leite.

No segundo trimestre, o consumo de eletricidade somou 114.938 megawatts-hora (MWh), volume 0,95% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Enquanto a demanda industrial recuou 0,58%, o consumo da classe comercial baixou 4,7%, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

LEIA TAMBÉM: TCU determina bloqueio de bens da Constran e de ex-diretores da Valec

Leite diz que as distribuidoras têm expectativa de crescimento do consumo ainda neste ano, o que faria com que “o período de redução de receitas seja coisa do passado e que os investimentos sejam retomados” no setor.