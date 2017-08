14ª rodada de licitações de blocos de petróleo atinge 28 empresas inscritas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quarta-feira, 23, a inscrição de mais sete empresas na 14ª Rodada de Licitações, chegando a um total de 28 companhias. Quatro das novas aprovadas são de origem estrangeira: Capricorn Brasil Petróleo e Gás (Índia), Gran Tierra Energy Brasil (Canadá), Rosneft Brasil E&P (Rússia) e Tek Óleo e Gás (China). Entraram na lista também as brasileiras Parnaíba Gás Natural, Alvopetro e Bertek Produtos, Serviços e Mineração.

De acordo com a ANP, Bertek e Capricorn são as únicas que ainda não possuem contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Na próxima e última reunião da Comissão Especial de Licitação da agência, no dia 25, serão avaliadas outras solicitações de inscrição. Ao todo, 36 empresas preencheram o formulário de inscrição para participação na rodada, informa a ANP.

LEIA TAMBÉM: Meirelles espera aumento da arrecadação no ano que vem

Além destas sete empresas, já estão inscritas Petrobras, CNOOC, Murphy, Queiroz Galvão Exploração e Produção, Great Energy, Imetame Energia, Petro-Victory Energia, Phoenix Empreendimentos, BP Energy do Brasil, DEA Deutsche Erdoel, Exxonmobil, Geopark Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás, Karoon Petróleo, Muncks & Reboques, Petronas, PTTEP Brasil Investimentos, Repsol, Shell Brasil, Total E&P, Vipetro e Wintershall.