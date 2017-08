Volume de viagens não implica em desatenção com a cidade, afirma Doria

Questionado sobre o volume de viagens durante o mandato de prefeito, João Doria explicou que elas ocorrem pois ele tem uma “dinâmica diferente” de outros ocupantes de cargos executivos no País, o que lhe permite estar presente nas questões pertinentes da cidade, mesmo a distância.

“Eu tenho meu próprio avião, tenho helicóptero. Isso me dá mais facilidade de deslocamento e minha mobilidade é maior”, disse. De acordo com Doria, as viagens ao exterior e a outros Estados do País não implicam em estar desatento à cidade. “Tenho wi-fi no avião, consigo me comunicar com os secretários e estar presente na vida da cidade.” O prefeito, inclusive, salientou que mantém contato frequente com os secretários da Prefeitura.

“Cobro muito meus secretários, dia e noite, inclusive nos finais de semana. Pergunte a eles.” Doria afirmou estar convencido da efetividade de seu estilo de governar e disse que continuará a fazê-lo. “Sou descentralizador. Comando mas descentralizo”, disse.