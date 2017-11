Vídeo de criança cega expõe desafios e deixa lições de superação

Foto: Facebook / Reprodução

Sophia, de 4 anos, indagava a todo instante se precisava de cuidado para descer as escadas de casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo, sem ajuda de ninguém. Enquanto isso, sua mãe, a dona de casa Fernanda Carmo, de 23 anos, filmava a descida, em silêncio: era a chance da filha, que é cega, vencer um obstáculo doméstico. Sua missão, gravada em um vídeo, era ir até a casa de uma tia pedir uma xícara de achocolatado.

O vídeo foi para o YouTube, onde já tem quase 6 mil visualizações, e também no perfil Princesa Sophia, no Facebook, que já tem 13,5 mil curtidas. A mãe criou a página para compartilhar na internet a rotina da filha e as experiências sobre o processo de adaptação de uma criança com deficiência visual.