Vento forte e ressaca fecha travessia de balsas e interdita vias no litoral de SP

Os ventos fortes e a elevação da maré causam transtornos no litoral paulista desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 4, com travessias de balsas paradas e interdição de vias. O fenômeno é causado pelo deslocamento de um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano, entre as regiões Sul e Sudeste.

No litoral norte, a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela foi interrompida nos dois sentidos às 6h40 por causa das rajadas de vento, que chegaram a 70 km/h. A Defesa Civil de São Sebastião monitora áreas de risco em Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba, especialmente encostas e faixas de areia.

Em Santos, ondas com mais de 1,8 metro atingiram a orla, perto do Aquário Municipal, e a Avenida Bartolomeu de Gusmão, na Ponta da Praia, foi interditada. De acordo com o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas (NPH) da Universidade Santa Cecília (Unisanta), as ondas devem ultrapassar 2,6 metros na zona costeira. E o nível do mar pode superar 1,5 metro.