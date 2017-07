Usuários bloqueiam terminais de ônibus após 20 dias de greve em Sorocaba (SP)

Usuários do transporte coletivo voltaram a bloquear a saída dos terminais de ônibus, na manhã desta terça-feira, 25, em protesto contra a greve dos motoristas, em Sorocaba, município do interior de São Paulo. A paralisação completou 20 dias sem acordo entre os condutores, que reivindicam aumento salarial, e as duas empresas que operam o serviço público.

Negociações

Por ordem da Justiça, 50% dos ônibus estão circulando – 70% nos horários de pico. Mesmo assim, grupos de passageiros bloquearam os acessos a terminais de embarque nas Avenidas Ipanema e Itavuvu, na zona norte da cidade. Os motoristas querem aumento real de 5,57%, mas as empresas oferecem 4%.

LEIA TAMBÉM: 'Trabalho na Cracolândia é difícil, mas não haverá desistência', diz Alckmin

A prefeitura alega que não pode aumentar a verba do subsídio do transporte sem repassar o aumento para a tarifa básica, que já é de R$ 4,10, uma das mais altas do Estado. O município informou ter pedido ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) a antecipação do julgamento da greve, marcada para o dia 9 de agosto. O TRT, por sua vez, consultou o sindicato. A entidade realizará uma assembleia na quinta-feira, 27, para decidir sobre a suspensão.