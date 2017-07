USP propõe 50% de cota para aluno de escola pública

Foto: Cecília Bastos / USP Imagens

A Universidade de São Paulo (USP) pretende implementar, até 2021, 50% de cotas para alunos da rede pública em todos os cursos e turnos da instituição. É a primeira vez que a universidade prevê uma reserva de vagas para todas as graduações.

A mudança consta em minuta de resolução enviada aos integrantes do Conselho Universitário, instância máxima da USP. A proposta não indica reserva de cadeiras para pretos, pardos e indígenas, como ocorre nas universidades federais.

As universidades estaduais paulistas – USP, Unicamp e Unesp – prometeram em 2012 ter metade dos alunos da rede pública entre seus calouros até o ano que vem. A USP, no entanto, ainda está longe da meta: foram 36,9% de ingressantes de escolas públicas no último processo seletivo.