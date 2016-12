O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o decreto publicado nesta quinta-feira, 22, que autoriza o uso de armas apreendidas por órgãos de segurança representará uma grande economia aos cofres públicos. Foto: Freeimages.com

Como exemplo, ele citou que somente com 873 fuzis apreendidos neste ano as forças de segurança vão poupar R$ 30 milhões, caso tivessem que comprar esses equipamentos.

Após participar de cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, Moraes informou que os armamentos apreendidos com bandidos serão distribuídos até janeiro. A prioridade será dada às polícias que fizeram a apreensão do equipamento.

O ministro afirmou que apenas armamento em boas condições de uso será utilizado pelas forças policiais.