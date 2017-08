Unidade Básica de Saúde República não será mais reaberta

Pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) República, localizada na Praça da Bandeira, ao lado do terminal de ônibus, no centro de São Paulo, passarão a ser atendidos definitivamente pela UBS Sé e pelo Núcleo de Gestão Assistencial da Várzea do Carmo, na região.

No mês de janeiro, após desabamento de teto, a unidade de saúde, instalada em 2009, foi fechada para reforma, no entanto, apesar da placa em frente à UBS República dizer que o atendimento deverá ser normalizado o mais breve possível, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a unidade não será mais reaberta, pois o prédio não é adequado para este tipo de serviço.

Quem mora na região está inconformado com o fechamento da unidade. “A UBS foi fechada para reforma há mais de seis meses, desde então, os pacientes desta unidade são obrigados a ir para outras UBSs”, reclamou o morador Renato Mariano, de 51 anos.