Unicamp terá tecnologia contra colas eletrônicas

As provas da 1.ª fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que serão aplicadas hoje, terão uma novidade. A instituição vai testar um sistema contra “cola eletrônica”, que promete detectar qualquer sinal de celular, via Wi-Fi ou Bluetooth, ou de radiofrequência.

Os sinais serão captados por uma rede de sensores instalada nas salas e nos banheiros dos locais do exame, que fica conectada a um software em nuvem. Esse software transfere as informações, em tempo real, para uma central de controle, que mostra a frequência do sinal, local, hora e até a operadora. Aparelhos não homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também podem ser detectados.

A tecnologia já foi testada no último domingo, em menor escala, nas provas de residência médica da Unicamp. Para o vestibular, o sistema será testado só nas 19 salas da Unicamp, em Campinas. O locais das outras 31 cidades paulistas que recebem o exame não terão a tecnologia.