União pode integralizar cotas do fundo garantidor de empréstimos do Fies

O presidente Michel Temer assina decreto que autoriza a União a integralizar cotas do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) no montante de até R$ 563,840 milhões.

De acordo com o decreto, a integralização ainda deverá ser autorizada por ato do ministro da Fazenda, de acordo com a disponibilidade financeira.

LEIA TAMBÉM: Ao final da votação, 307 ocorrências foram registrados no Ceará

O FGEDUC é o fundo garantidor de empréstimos feitos pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e é utilizado por estudantes que solicitam recursos sem apresentar fiadores.