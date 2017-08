Uerj volta a adiar início das aulas por ‘condições precárias’

Após uma reunião com diretores das faculdades, a reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) anunciou nesta segunda-feira, 31, que as aulas na instituição, previstas para recomeçar nesta terça-feira, 1º, não serão retomadas por enquanto por causa das “precárias condições de funcionamento da Universidade”.

“As condições de manutenção da universidade degradam-se cada vez mais com o não pagamento das empresas terceirizadas, contratadas por meio de licitação pública: limpeza, vigilância e coleta de lixo estão restritas, além de o restaurante universitário permanecer fechado”, afirma nota divulgada pela Uerj.

“Somam-se a isso os atrasos salariais dos servidores técnico-administrativos e docentes da universidade (meses de maio, junho e – já nos próximos dias – julho, bem como o não pagamento do 13º salário do ano de 2016), os atrasos no pagamento de diversas bolsas, de docentes e alunos, incluindo os cotistas, estes últimos especialmente punidos pela impossibilidade de deslocamento à universidade ou de condições mínimas para prover a própria subsistência”, continua o texto.