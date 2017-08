Turista inglesa baleada ao entrar em favela se recusa a prestar depoimento

A turista inglesa Eloise Dixon, de 46 anos, baleada ao entrar por engano em uma favela em Angra Reis, na Costa Verde do Rio, recusou-se a prestar depoimento sobre o caso. A informação é do delegado Bruno Gilaberte, titular da 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), que investiga o crime.

Segundo o delegado, Eloise já tem condições de saúde para depor, mas estaria com medo de contar oficialmente o ocorrido à polícia. Ela foi atingida por dois tiros no abdome, passou por cirurgia e tem quadro estável.

“Ela já tem condições de falar, mas está se recusando a prestar depoimento formal. Nós deixamos um formulário com algumas perguntas, no hospital, para que Eloise e o marido respondam para a gente conseguir mais dados sobre a dinâmica do que aconteceu. Acho que eles estão com medo, com receio, o que é natural. Tem tradutores e pessoas do consulado inglês nos ajudando neste trâmite”, disse o delegado.