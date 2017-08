Turista é baleada após entrar por engano em comunidade de Angra dos Reis

Uma turista inglesa foi baleada com pelo menos dois tiros no abdômen na tarde deste domingo em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava com o marido e três filhos na Rodovia Rio-Santos (BR-101), quando entrou, por engano, na comunidade de Água Santa, naquele município.

De acordo com informações da Agência Brasil, bandidos armados atacaram com tiros o carro em que ela e o companheiro estavam. Eles foram alvejados. A mulher foi baleada e encaminhada para o Hospital de Japuíba, também em Angra dos Reis.

LEIA TAMBÉM: PMs reagem a assalto e matam dois suspeitos na Zona Leste de SP

A vítima passou por cirurgia e segue internada no hospital nesta segunda. O casal não fala português e se dirigia a Paraty, quando os filhos pediram para o pai fazer uma parada. Ao pedir informações, eles não entenderam as orientações e acabaram dentro da comunidade.