O governo de Michel Temer nomeou Silvio de Sousa Pinheiro, do PSDB da Bahia, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do Ministério da Educação que, entre outras atribuições, é responsável pela gestão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A nomeação de Pinheiro, que já trabalhou no secretariado de ACM Neto (DEM-BA) na prefeitura de Salvador, está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 21.

Pinheiro assume o posto no lugar de Gastão Dias Vieira, exonerado nesta quarta-feira. Vieira é filiado ao PROS do Maranhão e foi nomeado para o comando do FNDE em abril deste ano, ainda sob a gestão da então presidente Dilma Rousseff. Ele pertencia aos quadros do PMDB até o ano passado e já foi ministro do Turismo no primeiro mandato de Dilma.

LEIA TAMBÉM: PM reage a tentativa de assalto em ponto de ônibus e mata 3 na zona sul