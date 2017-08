Três mil bombeiros combatem incêndios em Portugal

Três mil bombeiros lutavam nesta terça-feira em Portugal para controlar mais de 150 incêndios florestais, segundo as autoridades, enquanto o clima seco impulsionava as chamas. Mais de 800 bombeiros, com o apoio de unidades aéreas, concentravam-se em extinguir um grande fogo próximo da localidade de Vila de Rei, no centro do país.

A emissora pública portuguesa RTP mostrou imagens de grandes chamas de noite, que pela manhã haviam deixado amplas extensões de bosque calcinadas perto da localidade, de onde as autoridades retiraram 112 pessoas na segunda-feira. Além disso, 300 bombeiros lutavam contra as chamas em outro grande incêndio no interior do país.

A RTP mostrou imagens nas quais se via o fogo avançando sob a fumaça em meio a colinas de bosques, o que ameaçava os povoados de Ferreira do Zêzere e Macedo de Cavaleiros.