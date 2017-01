Três corpos são achados em mata perto do Compaj

Três corpos foram encontrados na manhã deste domingo na mata ao redor do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no km 8 da BR-174, em Manaus. A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas não confirmou se são de internos do Compaj ou do Instituto Penal Antônio Trindade, de onde 184 detentos fugiram na noite do massacre.

Segundo o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança do Amazonas, os três corpos foram encontrados às 9h40 (horário local), em avançado estado de decomposição. Somente uma perícia, nos próximos dias, poderá identificá-los e indicar a causa das mortes. Ainda se investiga a ligação das vítimas com a chacina nas cadeias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

