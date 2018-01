Três apostas ganham prêmio da Mega-Sena, cada uma deve receber R$ 4 milhões

O concurso número 2004 da Mega-Sena pagará aproximadamente R$ 12 milhões para as três apostas que acertaram as seis dezenas, cada uma receberá R$ 4.095.573,45. O sorteio ocorreu na noite de sábado, 13, na cidade de Pomerode, em Santa Catarina.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Curitiba, no Paraná, de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo.

Os números sorteados foram: 01 – 05 – 14 – 23 – 35 – 45.