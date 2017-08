Treinador de futebol infantil é suspeito de estuprar 18 crianças no interior de SP

O treinador de futebol infantil Altamir Pontes de Matos, de 34 anos, foi preso após ser acusado de estuprar 18 crianças com idades entre 8 e 11 anos, em Ribeirão Branco, no interior de São Paulo. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça nesta quarta-feira, 23.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Lúcio Antônio Barbosa, exames feitos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Itapeva confirmaram a violência em oito crianças, enquanto outras cinco foram vítimas de assédio e atos libidinosos que a lei trata como estupro de vulnerável. Nesta quinta-feira, 24, os pais de mais cinco crianças procuraram a polícia para também denunciar a violência sexual. O suspeito nega os crimes.

Matos atuava há três anos como voluntário em um projeto social no bairro Itaboa, na zona rural do município de 17,8 mil habitantes, que tem o mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado. Ele ensinava futebol para cerca de 60 crianças.