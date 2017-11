Traslado do corpo de brasileira será pago por empresa em que ela trabalhava

O traslado do corpo de Ivanice Carvalho da Costa, de 36 anos, para o Brasil será custeado pela empresa em que ela trabalhava em Portugal, o Grupo Moiagest, do setor de restauração e alimentação. A brasileira foi morta por engano pela polícia de Lisboa, em Portugal, na madrugada dessa quarta-feira, 15, após ter seu carro confundido durante uma perseguição policial a assaltantes. A informação sobre o pagamento do transporte do corpo da vítima foi confirmada à reportagem por fontes internas que trabalham na área de recursos humanos da empresa portuguesa.

A decisão ocorre após o Itamaraty afirmar, em nota, que “não há previsão orçamentária para traslado ao Brasil, com recursos públicos, de nacionais falecidos no exterior”.

Até então, Célia Maria da Silva Nunes, tia da vítima residente em Portugal, cogitava entrar com um processo judicial para que o governo português pagasse o traslado do corpo para Amaporã, no Paraná, onde vive a família de Ivanice.