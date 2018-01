Traficante Rogério 157 irá para presídio federal em Rondônia

Ex-chefe do tráfico na Rocinha, o traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, será transferido para a Penitenciária de Porto Velho, em Rondônia, na região Norte do País. Ele foi capturado pela polícia em dezembro do ano passado, depois de ser procurado por três meses em favelas do Rio. Era um dos bandidos mais buscados do Estado, pela polícia e pelas Forças Armadas.

A 20ª Vara Criminal da Capital já havia autorizado a transferência para um presídio federal pelo prazo inicial de 360 dias em dezembro. A solicitação era da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público estadual. “A transferência agora ficará por conta da secretaria e demais órgãos responsáveis”, informou o Tribunal de Justiça. O objetivo é afastar Rogério de suas conexões com o crime e evitar conflitos armados no Rio.

O traficante foi um dos protagonistas da guerra da Rocinha, iniciada em setembro, pela posse ou retomada de pontos de venda de drogas. Foram muitos dias de tiroteios, que só cessaram com a presença das Forças Armadas e da polícia – e que depois voltaram.