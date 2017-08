Tiroteio em festa de aniversário deixa três mortos em Guaratinguetá

Um homem armado invadiu uma festa de aniversário e atirou contra os convidados que estavam no local, na madrugada desta segunda-feira, no bairro João Daniel, em Guaratinguetá.

Três pessoas morreram e uma quarta ficou ferida. Houve pânico e correria. O suspeito fugiu após os disparos e, até a manhã, não havia sido localizado. De acordo com a Polícia Civil, o homem que fez os disparos já foi identificado.

Conforme as primeiras informações, o autor dos tiros teria sido ameaçado, na semana passada, por uma das pessoas que estava na festa e resolveu se vingar. Ele parou o carro próximo do local e foi até onde estavam os convidados, atirando contra as pessoas.