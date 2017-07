Tiroteio em centro espírita do PE termina com 4 mortos e 8 feridos

Um assalto a uma casa espírita em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, terminou com 4 pessoas mortas e pelo menos 8 feridas na noite desta quarta-feira, 5.

Outras 8 pessoas ficaram feridas pelos disparos, a maioria sem gravidade. Administradora de empresas, Luiziana era cunhada do deputado federal Silvio Costa (PTdoB-PE) e tia do deputado estadual Silvio Costa Filho (PRB-PE). Ela estava no local com o filho e o marido, que também foram rendidos pelos assaltantes.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Segundo a delegada Gleide Angelo, que esteve no local, com os suspeitos que morreram no local, a polícia encontrou uma bolsa com cerca de 30 celulares e objetos roubados, além das armas usadas na investida.

Na manhã desta quinta, a polícia confirmou que pelo menos um dos assaltantes que havia fugido do local foi capturado quando procurava atendimento médico. O rapaz, que não teve a identidade revelada, está internado sob custódia no Hospital Getúlio Vargas, na zona oeste do Recife. O delegado Ian Campos vai ficar à frente das investigações.