Tentativa de assalto a joalheria deixa um morto em shopping do Rio

Um homem morreu e um casal ficou ferido durante uma tentativa de assalto a uma joalheria dentro de um shopping na Tijuca (zona norte do Rio), na noite desta quarta-feira (4).

Por volta das 20h15, um grupo de criminosos invadiu a joalheria Monte Carlo, no Tijuca Off Shopping, centro comercial com mais de cem lojas sediado na rua Barão de Mesquita. Houve pânico e correria entre os clientes, que tentaram se proteger fugindo em direção à rua.

LEIA TAMBÉM: Após EUA e Reino Unido, 'palhaços sinistros' são vistos em cidades brasileiras

Os criminosos foram confrontados – ainda não se sabe se por seguranças do próprio shopping ou pela Polícia Militar, que foi chamada e enviou integrantes do 6º Batalhão (Tijuca) – e houve tiroteio. Os ladrões conseguiram fugir. Até as 22h30 desta quarta-feira não havia sido confirmado se eles conseguiram levar produtos da joalheria ou se fugiram sem roubar nada.

As vítimas foram levadas ao Hospital Federal do Andaraí, onde o homem, que seria policial militar, morreu.