Tempestade Lidia ganha força e se aproxima da zona de Los Cabos, no México

Autoridades advertiram moradores da área para que se preparem para fortes ventos, temporais e a maré alta. Lidia pode causar entre 20 e 30 centímetros de chuva em boa parte do Estado de Baja California Sur e no oeste de Jalisco e há o risco de inundações repentinas e deslizamentos, segundo os meteorologistas.

Já Irma, outra tempestade formada na quarta-feira no centro do Oceano Atlântico, converteu-se em furacão nesta quinta-feira. Ela pode seguir pela entrada oeste do Mar do Caribe no princípio da próxima semana, mas, embora tenha ventos máximos de 155 quilômetros por hora, por enquanto não representa um risco. Fonte: Associated Press.