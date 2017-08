Temer libera a Doria R$ 750,5 milhões para obras de habitação e contra chuvas

Araújo afirmou que os recursos foram liberados após uma revisão nos contratos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) assinados por sua Pasta com Estados e municípios.

“Quando assumimos, o volume de contratos assinados entre o Ministério e as diversas prefeituras no PAC Mobilidade equivalia a 70 anos do orçamento do Ministério. No PAC encostas, 100 anos”, disse, ao ser questionado sobre a expectativa de repasses de R$ 8 bilhões do PAC à cidade.

A Prefeitura terá de investir cerca de 5% dos recursos como contrapartida. As obras de encostas, entretanto, ainda estão na fase dos projetos executivos e não ficarão prontas até dezembro, quando deve começar a próxima estação de chuvas.

O anúncio ocorre dois dias após o presidente Michel Temer, em visita à capital, elogiar a “visão nacional” do prefeito Doria e acirrar as especulações acerca de sua candidatura à presidência.

O gesto de apoio ao prefeito também acontece enquanto crescem as pressões do Centrão no Congresso pelo cargo de Araújo, uma vez que, dividido, o PSDB não apoiou integralmente o presidente na votação da aceitação ou não da denúncia de corrupção apresentada contra Temer pela Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot.

“O PSDB, quando foi para o governo, foi para ajudar a fazer uma mudança que acreditava ser necessária para o País. Não foi por cargos. Foi para emprestar sua credibilidade, sua história, e é assim que o PSDB se mantém”, disse Araújo. “Isso (sua eventual saída) não tira um segundo de sono do partido e muito menos meu”, afirmou.

Obras

Ao todo, os recursos liberados vão viabilizar a construção de 1.951 moradias na cidade, mais da metade em extremos da zona leste. Também foi autorizada a contratação de outras mil unidades na zona sul.

Além disso, o convênio lista 16 obras de contenção das encostas, a maior parte na zona norte.