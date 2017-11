Temer lança ‘Educação Conectada’ e cita agenda de modernização

Em cerimônia para o lançamento da Política de Inovação “Educação Conectada”, do Ministério da Educação, o presidente Michel Temer celebrou o empenho de seu governo em “trazer definitivamente o Brasil para o século 21” em vários segmentos e aproveitou para citar a agenda de reformas ainda em curso.

O mandatário iniciou seu discurso apontando que a Educação no País “sempre precisa de um salto de qualidade”. “Passo importante para o salto de qualidade, naturalmente, foi a reforma do ensino médio. No início, houve alguma resistência. Hoje, mais de 90% do setor educacional aprova a reforma”, afirmou Temer.

LEIA TAMBÉM: Fumaça pode ter causado engavetamento que matou 2 na Carvalho Pinto

Para o presidente, a ampliação do acesso à internet na rede pública de ensino, como prevê o “Educação Conectada”, faz parte do movimento de modernização do País. “Administrativamente, ainda não havíamos entrado no século 21. Agora, com o programa, vamos trazer de vez o mundo digital para nossas escolas”, declarou.