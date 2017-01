Suspeitas de febre amarela chegam a GO e MS; casos agora afetam 78 cidades

O número de casos suspeitos de febre amarela cresceu 25% em dois dias. No momento, laboratórios públicos investigam amostras coletadas de 455 pacientes. Na segunda-feira, 23, eram 364. Além do aumento, as suspeitas se estendem pelo País. Um caso foi registrado em Goiás e outro, no Mato Grosso do Sul. Com isso, sobe para seis o número de Estados que apresentam pacientes com sintomas da infecção.

Até o momento, foram confirmados 72 casos de febre amarela, incluindo 40 mortes. Tanto Goiás quanto Mato Grosso do Sul requisitaram doses extras da vacina. Foram enviadas 30 mil doses para Goiás e 25 mil, para o Mato Grosso do Sul.

O coordenador do departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, afirmou que o que mais chama a atenção do surto desse ano é a velocidade da expansão do número de casos. Não há ainda uma explicação definida para esse aumento tão expressivo. Os primeiros registros começaram a ser feitos em Minas, no início do mês.