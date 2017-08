Supermercado seria inaugurado com 16 toneladas de mercadorias roubadas

Um supermercado seria aberto no município de Santos, localizado no litoral sul de São Paulo, com aproximadamente 16 toneladas de mercadorias roubadas. A polícia prendeu em flagrante o dono do estabelecimento, o comerciante Felipe de Souza Brito, de 37 anos, após o roubo de um caminhão.

A carga já estava distribuída no estabelecimento comercial, que estava próximo de ser inaugurado. A polícia encontrou no local outros produtos roubados. O comerciante tem passagens por receptação qualificada e foi autuado, agora, pelo mesmo crime.

LEIA TAMBÉM: Victor Ferraz quer ofensividade, mas vê Corinthians favorito

De acordo informações da Polícia Civil, o sequestro de um caminhoneiro ajudou a solucionar o caso. O motorista foi rendido por criminosos na manhã desta quarta-feira, 9, quando transportava uma carga de produtos alimentícios. Os policiais conseguiram rastrear o veículo roubado e descobriram que a carga havia sido transferida para o supermercado em Santos.